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Пандемия коронавируса нового типа

Источник: Британия приветствует усилия России в поиске вакцины от коронавируса

Также в Великобритании положительно оценили готовность помочь оказавшимся в затруднительном положении британцам вернуться из России на родину

ЛОНДОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Великобритания приветствовала усилия России по разработке вакцины против коронавируса нового типа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в МИД Великобритании по итогам телефонного разговора главы ведомства Доминика Рааба и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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"Он (телефонный разговор - прим. ТАСС) предоставил возможность обсудить международные ответные действия на коронавирус и важность сотрудничества по этому вопросу. Мы приветствуем усилия России в области научных исследований и разработки вакцины, а также ее готовность помочь оказавшимся в затруднительном положении британцам вернуться из России на родину", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что телефонный разговор "был рассчитан по времени таким образом, чтобы совпасть с 75-летним юбилеем завершения Второй мировой войны, события огромной важности для обеих стран".

Как сообщили в Форин оффисе, этот разговор стал первым с того момента, как Рааб занял свой пост в июле прошлого года, и стал возможностью для "более широкого разговора об областях сотрудничества".

В распространенном ранее заявлении МИД России информировал, что главы внешнеполитических ведомств двух стран констатировали неудовлетворительное состояние двусторонних отношений и выразили настрой на решение проблем в прагматичном ключе.

Как указали в МИД РФ, Рааб и Лавров обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, включая сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис, работу Совета Безопасности ООН, а также обменялись поздравлениями в связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне. Разговор состоялся по инициативе Лондона.

Теги
ВеликобританияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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