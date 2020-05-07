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Салех заявил, что Ираку удалось преодолеть тяжелый период своей истории

Президент Ирака также призвал к скорейшему завершению процесса формирования кабинета министров

КАИР, 7 мая. /ТАСС/. Ирак сумел преодолеть тяжелый период своей истории. Так прокомментировал в четверг президент страны Бархам Салех выражение парламентом доверия новому правительству назначенного премьер-министра Мустафы аль-Казыми, передает телеканал "Ас-Сумария".

"Я поздравляю премьер-министра Мустафу Аль-Казыми с получением доверия со стороны парламента, - написал Салех на своей странице в Twitter. - Таким образом, нам удалось преодолеть сложный этап истории нашей родины".

Президент призвал к скорейшему завершению процесса формирования кабинета министров, "чтобы приступить к решению проблем здравоохранения, безопасности и экономики, не говоря уже о проведении реформ и честных выборов". "Наш долг - объединить усилия, чтобы поддержать правительство в выполнении стоящих перед ним огромных задач", - указал он.

После того, как на фоне кровопролитных акций протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции глава правительства Адель Абдель Махди подал в конце ноября в отставку, сформировать новый кабинет министров удалось только с третьей попытки. Две предложенные президентом кандидатуры на пост главы правительства не справились с возложенными на них задачами и взяли самоотвод. Основная сложность в выборе будущего премьера сводилась к тому, что "протестная улица" отказывалась принимать любого политика, если он был связан с какой-либо политической фракцией, запятнал себя коррупцией, занимал какие-либо высокие должности в последние 17 лет. Несмотря на то, что аль-Казыми последние три года возглавлял национальную разведку, он был сразу позитивно воспринят большинством политических сил Ирака.

Считающийся независимым политиком 53-летний аль-Казыми стал первым, кому удалось довести процесс формирования правительства до конца, заручиться поддержкой парламента его программы и получить вотум доверия депутатов. В первые часы четверга Совет представителей утвердил 15 из 20 предложенных им в среду кандидатов на посты министров, отвергнув пять из них. При этом вопрос о претендентах на посты глав МИД и Миннефти пока остается открытым, так как политические фракции еще не достигли консенсуса по кандидатам. Мустафа аль-Казыми стал шестым главой правительства Ирака с 2003 года, когда был свергнут Саддам Хусейн.

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