Помпео заявил, что США и КНР поддерживают постоянные контакты в условиях пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Американская администрация поддерживает постоянные контакты с китайской стороной в условиях пандемии нового коронавируса. С таким заявлением выступил в среду госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox Business .

Помпео в очередной раз заявил о том, что Вашингтон до сих пор не получил от китайских властей информации о начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. "Мы продолжаем настаивать на том, чтобы китайское правительство передало образцы [вируса], чтобы западным [экспертам] был обеспечен доступ в эти лаборатории, - подчеркнул госсекретарь. - Нам по-прежнему необходима информация не только для того, чтобы работать в условиях данного кризиса, но и затем, чтобы сделать все от нас зависящее для того, чтобы нечто подобное не повторилось".

На вопрос ведущего о том, поддерживают ли представители американской администрации контакты с китайскими коллегами, Помпео ответил утвердительно. "Да, мы ведем постоянные переговоры, призывая их сделать то, о чем я сейчас сказал", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Позиция США и Китая

Помпео в воскресенье заявлял о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Госсекретарь ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.