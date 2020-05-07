В Японии заявили, что не отказывались от развертывания установки ПРО на севере страны

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Японии не принимало решения об отказе от размещения наземного комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore на военном полигоне Арая в префектуре Акита на севере главного острова страны Хонсю. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Никаких решений на этот счет не принималось, - заявил он. - Пока идет изучение вопроса". При этом он отказался подтвердить появившиеся накануне сообщения о том, что решение об отмене планов развертывания одной из установок Aegis Ashore уже утверждено.

В среду ведущие СМИ Японии сообщили, что Токио отказался от намерения развернуть Aegis Ashore на полигоне Араи, который находится в городе Акита - административного центра одноименной префектуры. Такое решение, по этим данным. принято под давлением протестов местного населения и властей против размещения этой установки.

Эксперты японского министерства обороны, как сообщалось, теперь намерены искать новое место для Aegis Ashore в префектуре Акита, которая в целом рассматривается как идеальное место для комплекса ПРО. Ранее против развертывания Aegis Ashore выступили губернатор этой префектуры и власти муниципалитетов, примыкающих к полигону Арая. Они считают, что комплекс ПРО там окажется слишком близко к жилым зданиям, которым может угрожать мощное излучение его радара.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух комплексов Aegis Ashore. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления пока не дают разрешения на установку комплексов, выражая сомнения в их безопасности.

На закупку в США двух комплексов Aegis Ashore предполагается затратить около 268 млрд иен (более $2,5 млрд). Озабоченность в связи с их размещением неоднократно выражали Россия и Китай, которые указывают на то, что развертывание этих установок негативно скажется на балансе сил в регионе.