В Японии заявили, что собирают информацию о новом ракетном объекте в КНДР

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Японии в сотрудничестве с США активно собирает информацию о новом объекте в КНДР, который, как утверждают американские эксперты, может быть использован для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы поддерживаем на этот счет тесные контакты с США и другими странами, - сказал он. - Правительство прилагает все силы к сбору и анализу необходимой информации".

Во вторник вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщил, что КНДР вышла на финальную стадию строительства нового объекта в районе Пхеньянского международного аэропорта, который, вероятно, может быть использован для запуска межконтинентальных баллистических ракет. По мнению американских специалистов, возводимая на этом полигоне инфраструктура достаточна для межконтинентальных "Хвасон-15" и других известных баллистических ракет КНДР. К таким выводам эксперты CSIS пришли на основе снимков, сделанных со спутников.

В КНДР в ноябре 2017 года была испытана межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" предполагаемой дальностью более 12 тыс. км, которая способна поразить цель на территории США. С тех пор Пхеньян ни разу не запускал ракеты с такими характеристиками, чтобы, как полагают, не накалять атмосферу на переговорах с Вашингтоном. В минувшем году на них не было достигнуто серьезного прогресса, неудачей завершилась состоявшаяся в феврале в Ханое вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.