МИД Чехии планирует усилить меры по обеспечению безопасности дипломатов в России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Чехия намерена принять меры по усилению безопасности своих дипломатов в России после того, как перед зданиями чешских диппредставительств прошли акции протеста против сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек в опубликованном в четверг интервью РБК.

Он отметил, что чешская сторона ожидает реакцию на эти действия от российских властей. "Мы не получили ответа ни по поводу инцидента в Москве, ни по поводу инцидента в Санкт-Петербурге. <...> Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности из нашего МИДа в чешское посольство в Москве", - сказал министр.

По его словам, отношения России и Чехии "переживают не лучшие времена", а ситуация с памятником Коневу еще больше их осложнила.

Ранее члены леворадикальной организации "Другая Россия" провели протестные акции у здания посольства Чехии в Москве 5 апреля и у генконсульства страны в Санкт-Петербурге 16 апреля. Участники акции разворачивали перед чешскими диппредставительствами транспаранты с оскорбительными надписями, а также жгли дымовые шашки, одна из которых упала на территорию посольства. Таким образом протестующие выразили недовольство решением властей района Прага-6 снять с пьедестала памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Внешнеполитическое ведомство Чехии направило в МИД РФ ноты по этим инцидентам.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".