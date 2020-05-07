В ведомстве канцлера ФРГ считают, что пандемия продлится как минимум до конца года

"Мы живем сейчас не во время после пандемии, но живем во время пандемии, которая нас еще долгое время будет сопровождать - по самой оптимистичной оценке, минимум в течение этого года", - считает он. По словам Брауна, до сих пор граждане ФРГ вели себя образцово в том, что касается соблюдения введенных ограничений, что привело к снижению числа новых случаев заражения и без принятия более жестких мер, нежели в других странах.

По состоянию на четверг, по данным института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 166 091 (плюс 1 284 по сравнению с сутками ранее), умерли 7 119 (плюс 123) человек. Выздоровели 139 900 (примерно на 2 500 больше, чем сутки ранее) пациентов.