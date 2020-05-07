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75-летие Победы

Посол Китая заявил, что Москва и Пекин должны вместе защищать итоги Второй мировой войны

Они не могут быть подвергнуты ревизии или сомнению, отметил Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россия и Китай должны сообща предостерегать мир от попыток ревизии итогов Второй мировой войны. Об этом заявил в четверг посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы, безусловно, должны предупреждать мир, чтобы он не забывал важные уроки Второй мировой войны, - сказал он. - Они не могут быть подвергнуты ревизии или сомнению".

Чжан Ханьхуэй призвал к созданию новых международных отношений, которые будут основаны на сотрудничестве и транспарентности, и формированию "сообщества единой судьбы человечества". "Таким образом мы лучше сможем реагировать на разные угрозы и вызовы", - подчеркнул дипломат.

Теги
РоссияКитай75-летие Победы
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