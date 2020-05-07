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Глава института национальной памяти Украины перед 9 мая выступил против "культа Победы"

По словам Антона Дробовича, во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в преддверии 9 мая выступил против "культа Победы" и заявил, что во время Второй мировой войны украинцы воевали за чужие интересы.

"Трагедия украинского народа во время Второй мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда - друг против друга", - заявил Дробович в видеоролике, посвященном окончанию Второй мировой войны.

Глава института нацпамяти выступил в духе проводимой с 2014 года политики "декоммунизации", одним из основополагающих документов которой стал закон "об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Он заявил, что "нацисты и коммунисты одинаково не считались с ценой человеческой жизни".

При этом он поддержал идею героизации коллаборационистов, в годы Второй мировой войны сотрудничавших с гитлеровцами. "Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение - люди и организации, которые боролись за независимость Украины против обеих тоталитарных систем", - сказал Дробович.

Глава института также обрушился на "культ Победы". "Важнейшим уроком войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его", - сказал Дробович.

Депутат Верховной рады из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский назвал заявление Дробовича " ударным бредом". "Тупой и циничный плевок в лицо семи миллионам украинцев, которые дрались за свою Родину", - написал он в своем Telegram-канале.

В день Победы Киев будут патрулировать националисты

В среду правительство Украины на своем заседании сняло с рассмотрения вопрос об утверждении плана подготовки к празднованию Дня памяти и примирения 8 мая, а также 75-й годовщины Победы 9 мая. Такое решение было принято по инициативе министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. Документ предусматривал ряд поручений министерствам, центральным органам исполнительной власти, а также Киевской и областным государственным администрациям. Речь шла о проведении 8 и 9 мая мемориальных, торжественных, культурно-художественных, научно-просветительских, военно-патриотических и других тематических мероприятий.

Минфин и Национальный банк должны были выпустить памятную монету по случаю 75-летия Победы над нацизмом, а Мининфраструктуры и компания "Укрпочта" - соответствующую тематическую почтовую марку. Предполагалось проведение ряда мероприятий на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве с участием военных оркестров и личного состава Вооруженных сил.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании кабмина, что массовые мероприятия 9 Мая на Украине проводиться в этом году не будут в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Шмыгаль поручил главам областных администраций обеспечить "индивидуальное чествование ветеранов". Он уточнил, что это касается ветеранов Второй мировой войны, в число которых украинские власти включают и ветеранов Великой Отечественной войны.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее также заявил, что никаких праздничных мероприятий 9 мая не будет, а жители столицы обязаны в 75-ю годовщину Победы оставаться дома. Вместо традиционного возложения цветов к монументам Кличко предложил киевлянам позвонить ветеранам и поздравить их, а также поделиться историями своих воевавших близких в соцсетях. Кроме того, в городе будут патрулировать улицы полиция и "Муниципальная стража", которая состоит из националистов.

В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов". Согласно документу, 8 мая на Украине с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны отмечается как День памяти и примирения. 9 мая в украинском календаре отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне и остается в настоящее время государственным праздником.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года новые власти страны во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить политику так называемой декоммунизации. В мае 2015 года Порошенко подписал также закон о героизации Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а также известных сотрудничеством с нацистской Германией их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры, признав их деятельность "борьбой за независимость страны".

Теги
Украина
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