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Fox: в стенограммах спецкомитета США нет доказательств сговора Трампа с Россией

По данным телеканала, записи могут вызвать вопросы к председателю комитета Адаму Шиффу, который ранее заявлял о наличии "прямых доказательств"

ТАСС, 7 мая. Правоохранительные органы и разведка США не обнаружили в стенограммах спецкомитета по разведке Палаты представителей свидетельств сговора президента Дональда Трампа с РФ во время выборов 2016 года в Соединенных Штатах. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщил в четверг телеканал Fox News.

При этом, как отмечает вещатель, записи могут вызвать вопросы к председателю комитета Адаму Шиффу, который ранее заявлял о наличии "прямых доказательств" такой тайной договоренности.

Мнение разведки соответствует выводам спецпрокурора США Роберта Мюллера, который почти два года расследовал предполагаемое российское вмешательство в выборы, об отсутствии такого сговора.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Накануне газета Politico информировала о планах спекомитета по разведке опубликовать 53 стенограммы свидетельских показаний, касающиеся приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы. Документы связаны с расследованием республиканцев, руководивших комитетом до 2019 года.

Теги
СШАРоссияТрамп, Дональд
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