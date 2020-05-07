Выборы в парламент Сирии перенесли на 19 июля

Согласно распоряжению главы государства, как сообщила президентская канцелярия, "в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в стране выборы депутатов Народного совета, назначенные на 20 мая 2020 года, переносятся на 19 июля".

ТАСС, 7 мая. Выборы в Народный совет (парламент) Сирии из-за пандемии нового коронавируса отложены до 19 июля. Об этом говорится в подписанном в четверг указе президента республики Башара Асада.

14 марта сирийский лидер подписал указ о переносе парламентских выборов с 13 апреля на 20 мая. Это решение было также принято "в рамках реализации мер руководства страны по противодействию [распространению] коронавируса нового вида".

Выборы в Народный Совет Сирии состоятся на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Народный совет состоит из 250 депутатов, которые избираются путем всеобщего, прямого и тайного голосования сроком на четыре года. Квоты для рабочих и крестьян, действующие со времен строительства в Сирии арабского социализма, по конституции являются неизменными. Им отведено 127 мест в законодательном органе власти.

С началом мусульманского поста в месяц рамадан, который начался 23 апреля, сирийские власти сократили на полтора часа введенный из-за коронавируса комендантский час в городах. В настоящее время он действует с 19:30 до 06:00. Однако все еще сохраняется в силе решение об отмене общих молитв в мечетях. Вместе с тем правительственный штаб счел возможным начать поэтапное ослабление карантинного режима в сфере торговли и услуг. Так, в конце апреля в Дамаске открылись свыше 50 тыс. парикмахерских. Послабления сделаны также в отношении мелких промышленных предприятий и мастерских.

6 мая власти страны приняли решение о возобновлении с 31 мая занятий в институтах и университетах, которые были прерваны из-за опасности распространения коронавируса, а также о постепенном возобновлении движения общественного транспорта во всех провинциях страны, начиная с воскресенья, 10 мая

В настоящее время, по данным Минздрава Сирии, в стране зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом и три летальных исхода. Выздоровели 27 человек.