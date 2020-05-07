Дуда надеется, что выборы президента Польши пройдут как можно скорее

ВАРШАВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что выборы главы государства пройдут в республике как можно скорее. Об этом он заявил в четверг на брифинге, комментируя решение правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) не проводить планировавшееся 10 мая голосование в связи с пандемией коронавируса.

"Меня радует достигнутое соглашение", - сказал он. "Надеюсь, что выборы президента будут проведены как можно скорее, что президентские выборы будут проведены безопасным для всех нас способом", - добавил Дуда, подчеркнув, что решение о новой дате голосования должна принять спикер Сейма (нижней палаты парламента). Как ожидается, выборы будут перенесены на июнь.

В среду лидер ЗиС Ярослав Качиньский, а также его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин информировали о том, что нашли решение, которое "гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах". "После истечения срока 10 мая 2020 года и предполагаемого признания Верховным судом выборов несостоявшимися в связи с тем, что они не были проведены, спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - пояснили они. Как заявили Качиньский и Говин, в условиях эпидемии нового коронавируса выборы состоятся дистанционно - при помощи почты.

Это решение было принято в ситуации, когда Государственная избирательная комиссия из-за планов в условиях пандемии коронавируса организовать голосование по почте не подготовила все необходимое для проведения традиционных выборов, а работа над законом о почтовом волеизъявлении затянулась.

Выборы президента Польши проводятся один раз в пять лет. Дуда баллотируется на второй срок. Среди его конкурентов еще девять кандидатов. Однако в опросах общественного мнения уверенно лидирует действующий президент.