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Пандемия коронавируса нового типа

В Пакистане режим изоляции отменят с 9 мая

Премьер-министр страны Имран Хан заявил, что "из-за действующих ограничений граждане страдают"

ТАСС, 7 мая. Глава правительства Пакистана Имран Хан объявил, что действующий в стране режим изоляции будет отменен с субботы. Об этом сообщает в четверг газета Pakistan Today.

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Хан заявил, что "из-за действующих ограничений граждане страны страдают", поэтому было принято решение более не продлевать действие режима изоляции.

По данным на среду, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Пакистане достигло 23 214. Всего с начала распространения инфекции в стране было зарегистрировано 544 летальных исхода, выздоровел 6 281 человек.

В условиях пандемии Пакистан закрыл границы и приостановил международное авиасообщение, в стране был введен режим самоизоляции. Ранее сообщалось, что из-за действующих ограничительных мер сильнее всего пострадали малоимущие слои населения, которые фактически остались без заработка.

Теги
ПакистанХан, ИмранПандемия коронавируса нового типа
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