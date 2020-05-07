В Пакистане режим изоляции отменят с 9 мая

ТАСС, 7 мая. Глава правительства Пакистана Имран Хан объявил, что действующий в стране режим изоляции будет отменен с субботы. Об этом сообщает в четверг газета Pakistan Today .

Хан заявил, что "из-за действующих ограничений граждане страны страдают", поэтому было принято решение более не продлевать действие режима изоляции.

По данным на среду, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Пакистане достигло 23 214. Всего с начала распространения инфекции в стране было зарегистрировано 544 летальных исхода, выздоровел 6 281 человек.

В условиях пандемии Пакистан закрыл границы и приостановил международное авиасообщение, в стране был введен режим самоизоляции. Ранее сообщалось, что из-за действующих ограничительных мер сильнее всего пострадали малоимущие слои населения, которые фактически остались без заработка.