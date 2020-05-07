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Вучич поздравил Путина с Днем Победы и поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом

Сербский лидер также выразил благодарность российскому президенту за "активную поддержку Россией территориальной целостности" его страны

БЕЛГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию и ее лидера Владимира Путина за помощь в борьбе с коронавирусом и поздравил президента РФ с Днем Победы. Соответствующая телеграмма была передана в четверг президентом послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко, сообщила пресс-служба сербского лидера.

"День Победы - одна из самых светлых дат в истории человечества и символ непоколебимого свободного духа наших предков. Для меня честь, что наши народы вместе прошли тяжелые испытания в благородной миссии освобождения мира от самого большого зла XX века. Сербия и Россия сейчас снова в борьбе, на этот раз с невидимым противником, коронавирусом, который не знает границ. Хочу поблагодарить вас, что в эти тяжелые моменты для вашей страны вы выразили заботу о Сербии, спасибо вам за человеческую и государственную солидарность, показанную великодушной помощью Сербии специалистами ВС РФ", - говорится в телеграмме.

"Для нас это подтверждение вашего личного отношения к Сербии, а также подтверждение исключительных отношений и самой близкой дружбы наших стран. Наши отношения основываются на уважении, понимании, взаимной поддержке, что подтверждает и активная поддержка Россией территориальной целостности Сербии, за которую мы искренне благодарны", - цитирует пресс-служба послание сербского лидера. Вучич также выразил соболезнования семьям умерших из-за коронавируса в России и пожелал скорейшего выздоровления заболевшим.

Вучич и Боцан-Харченко обсудили двусторонние отношения Сербии и России и выразили надежду, что обстоятельства вскоре позволят обменяться визитами на высоком уровне.

Число жертв коронавируса в Сербии составляет 203, инфицирован 9 791 человек. С сегодняшнего дня в стране отменены чрезвычайное положение и комендантский час, восстанавливается работа общественного транспорта, открылись рестораны и кафе. С 8 мая начнут работать торговые центры, а с 18 мая планируется восстановить авиасообщение.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3 и 4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. В целом российский сводный отряд, действующий в Республике Сербия, провел комплекс дезинфекционных мероприятий на 156 объектах в 30 городах, в том числе обработал более 320 зданий и сооружений общей площадью более 1,42 млн кв. м, 65 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 470 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 780 пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

В новость были внесены изменения (15:43 мск) - передается с исправлением фамилии посла в первом абзаце - Александру Боцан-Харченко.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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