Правительство Украины уволило языкового омбудсмена

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Украины уволило Татьяну Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка, которая ранее жаловалась на невыплату зарплаты. Об этом сказано в распоряжении кабинета министров, опубликованном на сайте правительства.

"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в документе, датированном 6 мая.

В апреле Монахова сообщала, что подала в отставку с должности. По ее словам, из-за пробелов в законе и бездействия кабинета министров ей до сих пор не удалось создать секретариат уполномоченного, а без этого казначейство не выделяет финансирование и не платит ей зарплату.

Она подсчитала, что за это время потратила на работу из личных средств 30 тыс. гривен (более $1 тыс.), а ее обращения за помощью в офис президента ни к чему не привели.

Монахова приступила к работе в начале декабря 2019 года. За полгода она должна была создать секретариат, штат, получить помещение офиса омбудсмена. Но за это время, по словам Монаховой, ничего не удалось сделать, поскольку правительство не включало данный вопрос даже в повестку дня заседаний.

Тотальная украинизация

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский - единственный государственный язык на Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни: больницах, транспорте, заведениях общепита. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Следить за выполнением закона должен "языковый омбудсмен". Правда наказывать за пренебрежение украинским языком начнут только через два года после вступления закона в силу. Штрафы составят от 3,5 тысячи гривен ($130) до почти 12 тыс. гривен (почти $450). Назначать их суд будет в зависимости от нарушения.

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Языкового омбудсмена назначает Кабинет министров.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности на Украине.