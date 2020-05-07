В Берлине заявили о готовности к более тесному сотрудничеству с Москвой

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Германия готова к партнерским отношениям с Россией, но их улучшение зависит от Москвы. Такую позицию озвучила министр обороны ФРГ, лидер правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в опубликованном в четверг интервью агентству Reuters.

"От российского руководства зависит, пожмет ли оно нашу протянутую руку", - сказала глава Минобороны. По ее мнению, Москве "было бы легко" вернуться к партнерским отношениям. "Мы к этому готовы", - заверила Крамп-Карренбауэр.

Она утверждает, что главными препятствиями на пути к улучшению отношений с Москвой являются "противозаконная аннексия Крыма и война на востоке Украины, продолжающиеся кибератаки и кампании по дезинформации, нарушение ядерного соглашения".

Коснувшись отмечаемой в Европе 8 мая 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, лидер ХДС отметила, что для нее эта дата "всегда была днем освобождения от человеконенавистнической диктатуры, войны и массового убийства". Одновременно министр выразила мнение, что окончание войны не принесло многим людям в Восточной Европе, в отличие от западных стран, желанной свободы.