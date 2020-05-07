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Вице-премьер Словении призвал к выработке единых правил открытия границ внутри ЕС

Здравко Почивалшек заявил, что Европа должна ввести единый пограничный режим

ЛЮБЛЯНА, 7 мая. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Словении, министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек призвал к согласованию единых стандартов открытия внутриевропейских границ после спада пандемии нового коронавируса.

"Европа должна ввести единый пограничный режим и помочь странам [ЕС] с возобновлением туристических поездок, - отметил министр в четверг в ходе пресс-конференции. - Словенская туристическая отрасль очень сильно зависит от зарубежных рынков, доля иностранцев среди общего числа отдыхающих в нашей стране составляет более 70%". "Поэтому, конечно, мы хотели бы открыть для них границы в этом году", - добавил он.

После начала пандемии коронавируса словенские власти прекратили все регулярные железнодорожные и автобусные рейсы, связывавшие республику с соседними странами. Пересечь границу Словении можно лишь через ограниченное число погранпереходов, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля. Кроме того, прервано авиасообщение с другими странами и закрыта большая часть малых переходов через границы с Австрией, Венгрией, Италией и Хорватией.

Въезд из-за рубежа разрешен лишь гражданам республики и обладателям словенского вида на жительство, после пересечения границ республики они обязаны пройти семидневный карантин. Исключение делается для водителей грузовиков, доставляющих товары из соседних стран. Кроме того, сезонные рабочие и владельцы земельных участков в Словении могут обратиться к властям республики за специальным разрешением на въезд, заявки рассматриваются в индивидуальном порядке. Жители приграничных районов Словении также могут посещать сопредельные государства в рабочих целях при условии согласия на это местных властей.

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Словения
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