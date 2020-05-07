Президентские выборы в Белоруссии пройдут не позднее 30 августа

МИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Выборы президента Белоруссии пройдут не ранее 9 августа, но и не позднее 30 августа текущего года. Об этом сообщила в четверг ТАСС председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

"На президентскую кампанию отводится три месяца, поэтому мы опоздали с назначением выборов на более ранний срок (до 9 августа - здесь и далее прим. ТАСС). Крайний срок проведения выборов - 30 августа", - сказала она.

Глава ЦИК не стала говорить о своих предпочтениях относительно возможной даты голосования. "Не хочу предвосхищать события, парламент завтра (8 мая) определится с датой проведения выборов президента", - отметила она. Ермошина также не видит оснований для переноса президентской кампании. "Выборы могут быть отложены в случае объявления чрезвычайного положения. У нас, уверена, такого не будет", - подчеркнула она.

Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламента) Белоруссии соберется в пятницу на внеочередное заседание, чтобы назначить дату президентских выборов.