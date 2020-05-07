Киев настаивает на изменении очередности выполнения минских соглашений

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Алексей Резников заявил о неизменности позиции Киева относительно порядка установления мира и проведения выборов в Донбассе. Об этом он сказал в четверг во время представления журналистам нового состава делегации Украины в контактной группе, которая была образована указом президента Владимира Зеленского.

"Сначала Россия должна передать контроль над украинско-российской границей, и только после этого можно будет перейти к политической части (минских соглашений - прим. ТАСС)", - заявил Резников.

"Сначала - вопросы безопасности, сначала контроль над границей со стороны украинского правительства, возможно, с помощью каких-то международных институтов, но в любом случае - контроль, вопросы безопасности и только после этого - местные выборы ", - подчеркнул Резников.

Как сообщает пресс-служба офиса президента, представлял журналистам членов украинской делегации руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. По его словам, решение о создании такой делегации было обусловлено отсутствием прогресса в переговорах по установлению мира на Украине и желанием украинской стороны активизировать работу группе. Он также заверил, что официальные стороны переговоров не изменились.

"Хочу напомнить, что три стороны сегодня представлены в трехсторонний контактной группе. Чтобы не было никаких других разговоров, это для нас остается неизменным - это Украина, Россия и ОБСЕ. Никаких других представителей в ТКГ нет ", - заявил руководитель офиса президента.

Ермак также отметил, что партнеры Украины по нормандскому формату (Германия, Россия, Украина и Франция), а также ОБСЕ были проинформированы о создании такой делегации.

Как и ранее, делегацию возглавляет экс-президент Леонид Кучма. Помимо Резникова в ее состав вошли: председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко - заместитель главы делегации (по согласию); замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко - представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам; председатель комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин - представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам (по согласию); замминистра обороны Александр Полищук - представитель в рабочей подгруппе по вопросам безопасности; председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова - представитель в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам (по согласию).