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Южная Корея в апреле испытала новую баллистическую ракету "Хёнму-4"

По данным агентства Yonhap, один из двух запусков оказался неудачным

ТАСС, 7 мая. Вооруженные силы Республики Корея в апреле провели испытания баллистической ракеты нового типа "Хёнму-4". Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

Испытания состоялись на полигоне Анхын в уезде Тхэан на западном побережье страны. Согласно имеющейся информации, один из двух запусков ракет оказался неудачным.

По неподтвержденным данным, дальность полета "Хёнму-4" составляет до 800 км, ее полезная нагрузка может достигать 2 тонн.

Агентство отмечает, что разработка "Хёнму-4" началась в 2017 году после пересмотра соответствующих нормативов, ограничивавших полезную нагрузку баллистических ракет южнокорейского производства.

Теги
Республика Корея
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