На Украине прошло более 100 обысков по делу о махинациях в налоговой службе

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС) Украины подозревается в организации незаконных сделок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"СБУ подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к этому могли быть причастны руководители территориальных управлений ГНС", - отметили в ведомстве.

По его данным, в течение 2019-2020 годов чиновники работали в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп и создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. В ведомстве сообщили, что правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы, банковские счета причастных к преступлению заблокировали.

"Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности)", - добавили в СБУ. Такие действия, по информации спецслужбы, приводили к искусственному формирования сумм налогового кредита по НДС, который потом отражался якобы как для СХД реального сектора экономики. "Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем", - говорится в сообщении.

Ранее экс-глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что по месту его жительства сотрудники СБУ провели обыски.

Правительство 24 апреля уволило Верланова с должности главы налоговой службы. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования деятельности Верланова, а также сообщил о жалобах предпринимателей на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных.