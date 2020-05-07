Киев намерен приглашать на минские переговоры переселенцев из Донбасса

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Переселенцы из Донбасса с 14 мая в составе делегации Киева будут принимать участие в заседаниях минской контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в четверг сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы будем привлекать перемещенных лиц, вынужденно проживающих на неоккупированных территориях, которые имеют на оккупированных территориях регистрацию, но были вынуждены покинуть свой дом. Мы будем приглашать их на все последующие заседания контактной группы", - приводит его слова украинское агентство УНИАН.

В свою очередь вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Алексей Резников отметил, что на переговорах будут присутствовать десять переселенцев, их списки пока формируются. Он заявил, что таким шагом Украина "установит паритет с Россией, поскольку до сих пор только российская сторона приглашала на заседания контактной группы представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС)".

Кроме того, Ермак сообщил, что 8 мая официально сообщит Германии, Франции и России о повышении уровня украинской делегации в контактной группе. По его словам, российская сторона уже знает об изменениях в составе украинской делегации. "Мы договорились, что я пришлю эту информацию в письменном виде, и я думаю, что сделаю это завтра. Не только они, но и наши французские и немецкие коллеги получат письма", - уточнил Ермак.

Он также сообщил, что новые участники украинской делегации появятся на заседании контактной группы 14 мая. "Я хочу, чтобы вы услышали очень важный месседж: мы с самого начала задали такой тон, и дальше он будет только повышаться. Украина будет инициатором, будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Мы точно знаем, что война идет на нашей территории, гибнут наши люди", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая утвердил состав делегации Украины для участия в заседаниях контактной группы. Согласно указу, украинскую делегацию возглавляет экс-президент Леонид Кучма, его первым заместителем стал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, заместителем - председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Также к переговорам в контактной группе привлечены представители министерств и руководители профильных комитетов парламента.

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