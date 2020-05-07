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CNN: у военного из подразделения Белого дома, работающего с Трампом, выявлен коронавирус

После этого американский лидер и вице-президент США Майкл Пенс сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат

ТАСС, 7 мая. Член ВМС США, служащий в элитном подразделении, приписанном к Белому дому, заразился коронавирусом. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По данным телеканала, члены этого подразделения, как правило, работают в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа и членов его семьи. Отмечается, что после того как стало известно о заражении сотрудника, американский лидер и вице-президент США Майкл Пенс сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

"Недавно мы были проинформированы медицинским подразделением Белого дома о том, что член ВС США, работающий в кампусе Белого дома, заражен коронавирусом. Президент и вице-президент после этого сдали тесты на вирус, которые дали отрицательный результат. Состояние здоровья обоих великолепное", - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, полученного телеканалом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,22 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 73,4 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
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