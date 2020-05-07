Парламент Литвы утверждает, что Россия искажает информацию о Второй мировой войне

ВИЛЬНЮС, 7 мая. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы принял в четверг резолюцию с критикой в адрес России в связи с расхождениями во взглядах на историческое прошлое. Документ на пленарном заседании депутаты поддержали единогласно.

В резолюции содержатся традиционные утверждения о том, что РФ "переписывает историю" Второй мировой войны. Литовские депутаты также призывают Европарламент, высшие законодательные органы других стран Европы и международное сообщество не мириться с этим и "вместе противостоять распространению дезинформации".

Российская сторона неоднократно отмечала, что государства Балтии последовательно проводят линию на пересмотр итогов Второй мировой войны, принижая, а то и вовсе отрицая роль советского солдата в освобождении мира от нацизма.

Как подчеркнул посол РФ в Литве Александр Удальцов в опубликованном в четверг интервью русскоязычной газете "Обзор", местные псевдоисторики, объявляя СССР наравне с Германией главным виновником войны, наклеивая ярлык "оккупантов" на советских воинов-освободителей и героизируя пособников нацистов, бросают вызов здравому смыслу и памяти миллионов людей, отдавших свои жизни борьбе с фашистской чумой.

Период пребывания в составе СССР после окончания Великой Отечественной войны литовские власти именуют "второй оккупацией". Принят закон об ответственности за "отрицание советской агрессии и оккупации", предусматривающий наказание в виде реальных сроков лишения свободы.