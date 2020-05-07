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Трамп на год продлил действие указа о санкциях за подрыв мира и стабильности в Йемене

Указ 13611 был подписан в 2012 году Бараком Обамой, на тот момент занимавшим должность президента США

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг еще на один год продлил действие исполнительного указа, позволяющего применять односторонние экономические санкции против тех, кто, по мнению Вашингтона, угрожает миру и стабильности в Йемене. Это следует из уведомления, распространенного пресс-службой Белого дома.

"Действия и политика, проводимые некоторыми бывшими членами правительства Йемена и другими лицами и угрожающая миру, безопасности и стабильности в Йемене, продолжают представлять особую и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Я продлеваю еще на один год чрезвычайное положение, объявленное исполнительным указом 13611 (от 16 мая 2012 года - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

Указ 13611, позволяющий применять упомянутые санкции, был подписан в 2012 году тогдашним президентом США Бараком Обамой. Он наделял Минфин США полномочиями, позволяющими замораживать находящиеся в США активы тех лиц и организаций, которые, с точки зрения Вашингтона, стремятся торпедировать процесс урегулирования в Йемене. Кроме того, гражданам США запрещалось вести какие-либо дела с теми, против кого будут использоваться эти санкции. Действие документа распространялось как на физических лиц, так и на институты и организации.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Теги
СШАЙеменТрамп, Дональд
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