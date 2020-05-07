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WSJ: США перебросят четыре батареи ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

По данным издания, из-за снижения угрозы, исходящей со стороны Ирана, США сокращают свое военное присутствие в стране

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. США сворачивают свое военное присутствие в Саудовской Аравии, в том числе путем передислокации четырех батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. Основание - снижение угрозы, исходящей со стороны Ирана, сообщила в четверг в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, США уже вывели из ближневосточного региона две эскадрильи истребителей и отзывают из Саудовской Аравии несколько десятков военнослужащих. Пентагон скоро рассмотрит вопрос о сокращении числа боевых кораблей в Персидском заливе.

Эти шаги основаны на анализе нынешней обстановки в регионе и сделанном заключении о снижении непосредственной угрозы, которую, с точки зрения Вашингтона, Тегеран представляет для стратегических интересов Соединенных Штатов, поясняют источники газеты. По их данным, в Министерстве обороны США считают более важным уделить большее внимание военному присутствию Китая в Азии.

Пентагон объявил 11 октября прошлого года о том, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября были нанесены удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за эту атаку взяли на себя представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".

Теги
СШАИранСаудовская Аравия
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