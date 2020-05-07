WSJ: США перебросят четыре батареи ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. США сворачивают свое военное присутствие в Саудовской Аравии, в том числе путем передислокации четырех батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. Основание - снижение угрозы, исходящей со стороны Ирана, сообщила в четверг в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, США уже вывели из ближневосточного региона две эскадрильи истребителей и отзывают из Саудовской Аравии несколько десятков военнослужащих. Пентагон скоро рассмотрит вопрос о сокращении числа боевых кораблей в Персидском заливе.

Эти шаги основаны на анализе нынешней обстановки в регионе и сделанном заключении о снижении непосредственной угрозы, которую, с точки зрения Вашингтона, Тегеран представляет для стратегических интересов Соединенных Штатов, поясняют источники газеты. По их данным, в Министерстве обороны США считают более важным уделить большее внимание военному присутствию Китая в Азии.

Пентагон объявил 11 октября прошлого года о том, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября были нанесены удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за эту атаку взяли на себя представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".