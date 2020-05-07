Reuters: Трамп заявил, что Путин принял его предложение направить РФ аппараты ИВЛ

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора принял его предложение направить России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что глава вашингтонской администрации положительно оценил беседу.

Ранее о переговорах Путина и Трампа сообщила пресс-служба Кремля. Она отмечала, что в числе обсуждаемых тем было противодействие пандемии, в том числе предложение американской стороны направить в РФ партию медицинского оборудования.