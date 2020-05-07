Трамп заявил, что США обсуждают с Россией вопрос контроля над вооружениями

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Вашингтон обсуждает с Москвой вопрос контроля над вооружениями. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в четверг в Белом доме.

"Мы говорим о контроле над вооружениями с Россией. Мы будем идти дальше в этом вопросе, мы говорим об этом очень серьезно. У них много ядерного оружия, у нас тоже. Мы говорим о контроле над вооружениями с РФ. Они хотели бы сделать это, мы бы этого хотели", - сказал глава вашингтонской администрации.

Ранее в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о приверженности Вашингтона контролю над вооружениями, который включает как Россию, так и Китай, а также о готовности своей страны обсуждать этот вопрос, чтобы избежать гонки вооружений.

Отвечая 4 ноября 2019 года на вопрос ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотел бы Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), глава Белого дома не ответил.

9 апреля представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что американская администрация изучает возможность продления договора, учитывая современные угрозы, а также заявления РФ о готовности продлить соглашение без предварительных условий.