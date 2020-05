Трамп предложил отобрать Пулитцеровские премии, присужденные за статьи о сговоре с Россией

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что нужно отобрать Пулитцеровские премии у американских СМИ, получивших их за статьи о сговоре его штаба с Россией, которые в результате оказались ложными. Об этом американский лидер заявил журналистам в четверг в Белом доме.

"Эти люди должны заплатить большую цену за то, что они сделали с этой страной. Они должны заплатить высокую цену, а их партнером, полностью замешанным в этом, были СМИ. СМИ полностью виноваты", - убежден Трамп.

"И всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики, всех эти журналистов, которые получили Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии обратно. Потому что они все переврали. Потому что, если вы сегодня видели новые документы, которые были обнародованы, в них ясно видно, что не было абсолютно никакого сговора с Россией", - сказал он.

"Все эти Пулитцеровские премии должны быть возвращены. Потому что они были присуждены несправедливо. Все это было лживыми новостями, а они все - лживые СМИ", - добавил американский лидер.

"Оргкомитет Пулитцеровской премии, или кто бы там ни присуждал эти премии, будет опозорен до тех пор, пока они не заберут их обратно. Потому что они получили Пулитцеровские премии за то, что в итоге оказалось ложными новостями. А Пулитцеровские премии должны присуждаться тем, кто все написал правильно. И я могу дать вам длинный список таких [журналистов]", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Присуждение премий

В понедельник серия выдержанных в критическом тоне публикаций газеты The New York Times о России была отмечена Пулитцеровской премией. Как говорилось в материале, размещенном на сайте оргкомитета премии, в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях, приписываемых российским властям.

В сопроводительной записке не указывается, за какие именно материалы присуждена премия изданию. На сайте The New York Times указано, что оргкомитет премии отметил газету за "подробное описание операций России по вмешательству" в дела других стран с момента президентских выборов в США в 2016 году.

Официальные лица РФ неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. В свою очередь посольство России в Вашингтоне назвало отмеченные Пулитцеровской премией публикации сборником русофобских измышлений, наносящих ущерб репутации издания.

Отношения с Москвой

Дональд Трамп заявил, что широко растиражированные слухи относительно выборов 2016 года и приписываемых России связей с его предвыборным штабом мешают его администрации выстраивать отношения с Москвой.

"Вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по [возможности] России и США вести дела. Они (Россия - прим. ТАСС) очень важная страна, мы же самая сильная страна, - сказал он. - Почему мы не можем вести дела друг с другом? История с обманом вокруг России абсолютно бесчестна, что делает очень сложным для нас выстраивание отношений".

"Мы обсуждали это [по телефону с президентом России Владимиром Путиным]", - добавил Трамп.

"Я заявил [в ходе разговора], что сейчас очень подходящее время [для выстраивания отношений], потому что дела разваливаются и выстраиваются, как нужно, доказывая, каким обманом было расследование, настоящий позор, - отметил президент США. - Я не удивлюсь, если мы увидим много [таких] дел в ближайшие недели".

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили союзнические отношения двух стран, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также вступившую в силу с 1 мая новую сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.