США одобрили ремонт и модернизацию 43 боевых вертолетов Египта Apache на $2,3 млрд

ТАСС, 7 мая. Государственный департамент США одобрил возможный капитальный ремонт и модернизацию 43 боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian Вооруженных сил Египта на сумму $2,3 млрд. Об этом в четверг сообщило американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Государственный департамент США одобрил возможную поставку оборудования для капитального ремонта и модернизации 43 боевых вертолетов AH-64E ВВС Египта <...> Общая стоимость программы составляет $2,3 млрд", - говорится в сообщении.

Предполагается, что Вооруженные силы Египта будут применять новые боевые машины для сдерживания угроз террористических группировок, исходящих Египту и Израилю из региона Синайского полуострова. Это является совместным интересом Каира и Вашингтона, отметили в DSCA. Также поставка вертолетов повысит уровень взаимодействия армий Египта, США и союзных им государств.

Данное уведомление не является свидетельством заключения сделки, подчеркнули в DSCA.