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Белорусские депутаты назначат дату президентских выборов

Ранее в Центризбиркоме страны заявляли, что не видят оснований для переноса президентской кампании

МИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания Белоруссии на внеочередном заседании в пятницу рассмотрит вопрос о назначении даты президентских выборов, сообщили в ее пресс-службе.

Центризбирком предложил несколько дат в промежутке с 9 по 30 августа, при этом рассматриваются даты 9, 16, 23 и 30 августа, но окончательное решение будут принимать парламентарии. "На президентскую кампанию отводится три месяца, поэтому мы опоздали с назначением выборов на более ранний срок [до 9 августа]. Крайний срок проведения выборов - 30 августа", - сказала ТАСС председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина. По ее словам, теперь парламент на своем заседании должен определиться с датой проведения выборов.

Касаясь ситуации с пандемией коронавируса и ее влияния на важное политическое событие, Ермошина сказала, что не видит оснований для переноса президентской кампании. "Выборы могут быть отложены в случае объявления чрезвычайного положения. У нас, уверена, такого не будет", - подчеркнула она.

Заявление об участии в выборах-2020 действующий руководитель государства Александр Лукашенко сделал еще в 17 ноября 2019 года. В мае текущего года президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого с апреля сместились на более поздний срок из-за неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии.

Для переноса выборов нет оснований

В начале мая Лукашенко также говорил, что для переноса выборов в республике нет оснований и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками. Он отмечал, что дата предстоящих президентских выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа.

Белорусская оппозиция подошла к новым выборам раздробленной, несмотря на очередную попытку объединения. Оппоненты действующего главы государства в феврале организовали праймериз для выдвижения единого протестного кандидата. Процедуру праймериз запустила белорусская правоцентристская коалиция из пяти оппозиционных политических сил, в том числе движение "За Свободу", Объединенная гражданская партия (ОГП), оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД). Отбор претендентов перешел в марте онлайн, но интерес к нему не был высоким, в том числе из-за того, что граждан больше стали интересовать события, связанные с пандемией, падением курса рубля и карантином. Победу одержал глава ОГП Николай Козлов, набравший 39,8% голосов. Кампания по выбору единого кандидата должна завершиться в конце мая на итоговом Конгрессе демократических сил, при этом не исключено, что свои коррективы в формат его проведения внесет эпидемиологическая обстановка.

Согласно законодательству, президентские выборы в Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. Предыдущие президентские выборы в Белоруссии состоялись 11 октября 2015 года. Явка избирателей на президентских выборах составила 86,75%. Победитель Лукашенко набрал 83,5% голосов, он остается президентом страны с 1994 года.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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