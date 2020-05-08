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75-летие Победы

В Белграде заявили, что народы России и Сербии должны хранить память о героях

Министр труда, занятости по делам ветеранов и социальным вопросам Сербии Зорана Джорджевича отметил также, что обязанностью народов является научить будущие поколения важности Дня Победы

БЕЛГРАД, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Россия и Сербия должны хранить и передавать будущим поколениям память героев Второй мировой войны и дружбу российского и сербского народов. Об этом говорится в эксклюзивном комментарии министра труда, занятости по делам ветеранов и социальным вопросам Сербии Зорана Джорджевича представительству ТАСС ко Дню Победы.

"Сербия и Россия - это страны-друзья, и обязанностью для всех нас является научить будущие поколения важности Дня Победы, веря в то, что они продолжат хранить традиции, помнить наших героев, а также беречь традиционно добрые отношения между нашими странами. День Победы, 9 мая, - это день, когда нацистская Германия подписала капитуляцию во Второй мировой войне, и в этот день празднуется победа Красной армии и советского народа над нацисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - уверен министр.

"Многие страны мира, которые понесли большие жертвы, празднуют этот день. Это относится и к Сербии, которая сделала большой вклад в победу над фашизмом и, к сожалению, понесла большие потери. В Сербии 9 мая пройдет целый ряд церемоний возложения цветов и венков к памятникам героям Великой отечественной войны, а также пройдут акции памяти в честь ветеранов. Чрезвычайно важно, что акция "Бессмертный полк" по моей инициативе как министра труда, по делам ветеранов и социальным вопросам с 2019 года считается государственным мероприятием в Республике Сербия, и она будет проводиться ежегодно 9 мая", - подчеркнул Джорджевич.

Министр также рассказал, что по инициативе президента страны Александара Вучича про содействии Минтруда и Минторговли Сербии в честь Дня Победы и "Бессмертного полка" будут выпущены почтовая марка и конверт.

По данным экспертов, во время Второй мировой войны Сербия потеряла 30% своего населения (до 1,7 млн человек по разным оценкам). Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий Вермахта. Огромные потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: так, в системе лагерей смерти Ясеновац было уничтожено до 700 тыс. человек.

Акция "Бессмертный полк" проходит в Сербии четыре года подряд и является одной из самых массовых в мире. В 2019 году 9 мая по улицам сербской столицы в колонне "Бессмертного полка" прошло около 10 тыс. человек. Подобные марши также прошли в 12 городах республики, в том числе в Белграде, Нови-Саде, Нише. В Сербии в 2019 году в Белграде также прошла первая Международная конференция "Память победителей" по инициативе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". В работе форума приняло участие около 100 организаторов шествия "Бессмертный полк" из 55 стран.

Теги
РоссияСербия75-летие Победы
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