Посол США находился на норвежской подлодке, которая следила за действиями ВМФ РФ в Арктике

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Посол США в Норвегии Кеннет Брейтвейт рассказал, что находился на подводной лодке норвежских ВМС, когда та следила за деятельностью российских субмарин в Арктике. Об этом говорится в опубликованных в четверг письменных ответах Брейтвейта на вопросы законодателей комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. В четверг в комитете прошли слушания по рассмотрению кандидатуры 60-летнего Брейтвейта на пост министра ВМС. В конце февраля Трамп выдвинул его на эту должность.

"Подводные боевые действия становятся все более трудными по мере того, как наши противники продолжают совершенствовать свои платформы. Я был свидетелем этого на протяжении всего пребывания на посту посла США в Норвегии", - сказал Брейтвейт. По словам дипломата и отставного контр-адмирала, он "находился на борту норвежской подводной лодки", в задачи которой входило "выявление и поддержание информированности о движении российских субмарин в арктическом регионе". Он утверждал, что находится "в тесном сотрудничестве с норвежскими ВМС".

Как считает Брейтвейт, "Соединенные Штаты находятся в состоянии стратегической конкуренции за глобальное влияние с Китаем и Россией". "Конкуренция между великими державами является определяющей задачей национальной безопасности нашего времени, и для ее решения потребуются военно-морские силы передового базирования, которые могут конкурировать, сдерживать и, при необходимости, побеждать противников", - полагает посол.

Он считает Арктику "стратегически важной спорной территорией". Брейтвейт "сосредоточил внимание на связанных с Арктикой вопросах, поскольку этот регион приобретает все более важное значение для обеспечения безопасности и защиты" США, которые "стремятся развивать еще более глубокие усилия по сотрудничеству с правительством Норвегии". Он рассказал, что "развил более тесные рабочие отношения с Министерством обороны Норвегии".

Министр ВМС США - гражданская должность в Пентагоне. В его обязанности входят вопросы повседневной жизни военно-морских сил, приобретения оборудования, финансирования программ и проектов.