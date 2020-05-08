В Пентагоне уверены в необходимости размещать ядерное оружие США в странах НАТО

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон уверен в сохраняющейся необходимости размещать американское ядерное оружие в странах НАТО. Это следует из опубликованных в четверг ответов Андерсона на вопросы членов комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Да", - заявил сотрудник американского оборонного ведомства в ответ на соответствующий вопрос законодателей. Вопросы были заданы ему в преддверии состоявшихся в четверг в комитете слушаний, посвященных рассмотрению его кандидатуры на должность помощника заместителя главы Пентагона по политическим вопросам. "Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом <...> Стратегические силы Североатлантического альянса, особенно [силы] США, наряду с независимыми стратегическими силами Великобритании и Франции являются высшей гарантией безопасности альянса", - добавил Андерсон.

"Положение НАТО в области ядерного сдерживания также опирается на ядерное оружие США, развернутое в Европе, а также возможности и инфраструктуру, предоставляемые союзниками", - подчеркнул и.о. замминистра обороны.

Он также согласился с важностью модернизации ядерной триады. "Ядерное оружие нашей страны играет решающую роль в сдерживании ядерных атак и предотвращении крупномасштабных военных действий с использованием обычных видов вооружений между обладающими ядерным оружием странами сегодня и в обозримом будущем <...> Чтобы поддерживать надежное сдерживание перед лицом растущих ядерных угроз, США должны одновременно модернизировать каждую составляющую ядерной триады", - написал Андерсон, считающий также, что отказ от политики нанесения ядерного удара первыми "не уменьшит риски ядерной войны, но увеличит риск использования ядерного оружия, потому что будет сигнализировать, что США не применят ядерное оружие, когда их жизненно важные интересы или интересы их союзников поставлены под угрозу".