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Пандемия коронавируса нового типа

Абэ и Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

Подробности 40-минутного разговора пока не приводятся

ТОКИО, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг нового коронавируса. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

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Подробностей 40-минутной беседы на данный момент не приводится, однако, по данным японского телевидения, стороны, вероятнее всего, обсудили воздействие пандемии на мировую экономику и обменялись мнениями по проблеме разработки вакцины против коронавируса. Последний раз премьер-министр Японии и президент США общались по телефону в марте, когда обсуждали вопрос переноса Олимпийских игр в Токио на будущий год из-за пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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