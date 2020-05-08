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США и КНР договорились о работе над реализацией первой фазы торговой сделки

Агентство "Синьхуа" сообщает, что стороны договорились в дальнейшем укреплять сотрудничество по вопросам макроэкономики и здравоохранения в условиях распространения коронавируса по всему миру

ТАСС, 8 мая. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер провели в пятницу телефонный разговор. В ходе беседы стороны договорились работать над созданием благоприятных условий для осуществления достигнутой в январе этого года первой фазы торговой сделки, передает агентство "Синьхуа".

В разговоре также принял участие министр финансов США Стивен Мнучин. По данным агентства, стороны договорились в дальнейшем укреплять сотрудничество по вопросам макроэкономики и здравоохранения в условиях распространения коронавируса по всему миру. США и КНР выразили намерение в дальнейшем поддерживать связь и координировать свои действия.

В среду президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о сделке с КНР, рассказал, что "через одну-две недели" сделает заявление о том, выполняет ли Китай первую фазу торгового соглашения. При этом 3 мая хозяин Белого дома допустил расторжение сделки, если Пекин не будет выполнять свои обязательства.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

Отношения между странами заметно ухудшились после вспышки в Китае заболевания, вызываемого новым коронавирусом, которое впоследствии распространилось во всем мире. Вашингтон обвиняет КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В свою очередь в Пекине выразили сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

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