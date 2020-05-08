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Политический кризис в Венесуэле

WP: оппозиция Венесуэлы в 2019 году заказывала у компании из США свержение Мадуро

По данным издания, стоимость контракта составила $213 млн

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция заключила контракт общей стоимостью $213 млн с американской охранной фирмой Silvercorp на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post. По ее данным, соглашение было подписано еще в октябре 2019 года.

"В октябре план [по свержению Мадуро] развился до подписания соглашения <...> Формулировки документа не оставили сомнений в цели: "Операция по задержанию/смещению Николаса Мадуро, замена действующего режима на признанного президента Венесуэлы [так именуют на Западе лидера оппозиции] Хуана Гуайдо", - отмечает издание.

Газета приводит копию контракта, подписанного в том числе Гуайдо и главой Silvercorp Джорданом Гудро. "Поставщик услуг и администрация [венесуэльская оппозиция] соглашаются в том, что минимальный срок действия контракта составляет 495 дней <...> Администрация соглашается выплатить минимальную часть средств, необходимых для выполнения договоренности, которая [в целом] составляет $212,9 млн", - говорится в тексте.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны. По утверждению Мадуро, среди наемников были американские граждане, которые являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа. Задержанный за участие в операции гражданин США Люк Александр Денман на допросе заявил, что наемники должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдГуайдо, Хуан
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