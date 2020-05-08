{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Послы ряда стран СНГ в США заявили, что намерены твердо отстаивать правду о войне

Дипломаты отметили, что народы СССР не только выжили в страшной битве с врагом во время Великой Отечественной войны, но и обеспечили мирное будущее следующим поколениям ценой десятков миллионов жизней

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан будут твердо отставить историческую правду о Великой Отечественной войне. Об этом говорится в опубликованной в пятницу в газете The Washington Times совместной статье послов России Анатолия Антонова, временного поверенного в делах Белоруссии Дмитрия Басика, глав диппредставительств Узбекистана Жавлона Вахабова, Казахстана Ержана Казыханова, Армении Варужана Нерсесяна, Туркменистана Мереда Оразова, Киргизии Болота Отунбаева и Таджикистана Фархода Салима.

"75 лет назад представители Объединенных Наций спасли мир от ужасной угрозы - нацизма. Народы СССР, оказав беспримерное героическое сопротивление, не только выжили в страшной битве с врагом во время Великой Отечественной войны, но и обеспечили мирное будущее следующим поколениям ценой десятков миллионов жизней", - отметили дипломаты.

"В победоносном 1945 году мир с восхищением и искренней признательностью смотрел на воинов-освободителей. Наш общий долг - хранить и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, чтить и передавать через поколения память об уроках и жертвах Второй мировой войны, обо всех, кто сражался с нацизмом и фашизмом во имя независимости, спасения от порабощения и уничтожения целых стран и народов, уважения человеческого достоинства, торжества идеалов свободы и равенства", - подчеркивается в статье.

"В эти дни мы поминаем павших, благодарим и желаем долгих лет ветеранам союзных Советской и Американской армий, труженикам тыла, всем тем, кто подарил нам этот общий для наших народов праздник, - отмечается в тексте. - В XXI веке они являются примером самоотверженности, братства по оружию и сотрудничества во имя высшей цели".

Теги
АрменияБелоруссияСШАКазахстанКиргизияТаджикистанТуркменияУзбекистанРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
WP: оппозиция Венесуэлы в 2019 году заказывала у компании из США свержение Мадуро
По данным издания, стоимость контракта составила $213 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС