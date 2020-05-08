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В Госдепе заявили, что Россия якобы помогает переброске наемников из Сирии в Ливию

При этом спецпредставитель Госдепартамента Джеймс Джеффри не привел каких-либо доказательств

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента Джеймс Джеффри в ходе телефонного брифинга в пятницу выступил с утверждениями, что Россия способствует переброске из Сирии в Ливию боевиков. Такое мнение он выразил, оценивая ситуацию в этой африканской стране, где продолжается вооруженный конфликт.

Джеффри заявил, что, по мнению американских дипломатов, "Россия работает с [президентом Сирии Башаром] Асадом по переброске боевиков, возможно, из третьих стран или сирийцев, в Ливию, равно как и оборудования". Каких-либо доказательств этого дипломат, однако, не привел.

В свою очередь первый заместитель помощника госсекретаря США Генри Вустер отметил, что, по данным Вашингтона, "сирийские наемники в ходе этого конфликта сражаются на обеих сторонах - и с ПНС [международно признанным Правительством национального согласия], и с ЛНА [Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара]".

Российская сторона ранее неоднократно опровергала подобные заявления западных партнеров. Кремль, в частности, называл "уткой" заявления США о "военном вмешательстве" со стороны России в дело урегулирования ситуации в Ливии. Глава МИД РФ Сергей Лавров же подчеркивал, что утверждения о связанных с РФ "наемниках" являются слухами.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. 27 апреля ЛНА объявила о взятии на себя управления государством, и тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское политическое соглашение, ставшее базой для создания ПНС. В самом ПНС заявление Хафтара назвали "попыткой нового переворота", а позднее отвергли выдвинутое армией предложение о прекращении огня на время священного для мусульман месяца поста рамадан.

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СШАСирияРоссияЛивия
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