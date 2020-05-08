{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Додон заявил, что Молдавия попытается подписать новое кредитное соглашение с Россией

Ранее Конституционный суд республики заблокировал договор о займе на €200 млн

КИШИНЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Молдавии попытается заключить новое кредитное соглашение с Россией после того, как Конституционный суд (КС) республики заблокировал подписанный ранее договор о займе на €200 млн. Об этом заявил в пятницу президент Молдавии Игорь Додон в ходе очередного выпуска передачи "Президент отвечает" в социальных сетях.

На эту тему
Молдавской оппозиции кредит от России не нужен

"Мы возобновим переговоры с Российской Федерацией. Скорее всего уже на следующей неделе правительство займется этим вопросом <...> Мы недовольны решением Конституционного суда", - сказал президент.

КС по требованию представителей оппозиционных партий объявил в четверг не соответствующим основному закону соглашение, подписанное 17 апреля между правительствами Молдавии и РФ о предоставлении кредита на €200 млн. Также суд признал незаконными постановление правительства о начале переговоров с Россией и закон парламента о ратификации кредитного соглашения.

Депутаты от оппозиции заявили в суде, что в нем содержится ряд "сомнительных положений", которые якобы представляют риски для безопасности Молдавии. По их мнению, некоторые пункты "допускают возможность консолидации российской стороной непогашенной задолженности, включая основной долг, проценты по кредиту и проценты по задолженности, касающиеся кредитов молдавских заемщиков в российских банках".

Со своей стороны, Додон считает, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ: в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.

"Опасный прецедент"

КС Молдавии создал опасный прецедент в области международных обязательств республики, отменив кредитное соглашение с Россией, считает Додон.

"А если завтра кто-то… поставит под сомнение Соглашение об ассоциации с ЕС, потому что некоторые пункты этого соглашения противоречат конституции, или соглашение об открытии офиса НАТО, или соглашение, не знаю, с СНГ... не важно <…> КС впервые за годы независимости создал очень опасный прецедент. Это чревато последствиями", - обратил внимание президент.

Конституционный суд не в первый раз оказывается в центре крупного политического скандала. Так, в июне 2019 года коллегия судей в полном составе ушла в отставку, когда оказала поддержку проигравшей выборы и не желающей терять власть Демократической партии Молдовы. Судьи объявили новое правительство нелегитимным, потребовав от президента страны распустить парламент и объявить досрочные выборы. Изучив документы, эксперты Совета Европы по конституционному праву из Венецианской комиссии пришли к выводу, что КС не соблюдал ни свои собственные процедуры, ни принцип равенства сторон в ходе разбирательства. После этого судьи КС отменили свои решения и ушли в отставку.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Разведка ФРГ считает обвинения США против КНР по COVID-19 отвлекающим маневром
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС