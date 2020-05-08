Додон заявил, что Молдавия попытается подписать новое кредитное соглашение с Россией

КИШИНЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Молдавии попытается заключить новое кредитное соглашение с Россией после того, как Конституционный суд (КС) республики заблокировал подписанный ранее договор о займе на €200 млн. Об этом заявил в пятницу президент Молдавии Игорь Додон в ходе очередного выпуска передачи "Президент отвечает" в социальных сетях.

"Мы возобновим переговоры с Российской Федерацией. Скорее всего уже на следующей неделе правительство займется этим вопросом <...> Мы недовольны решением Конституционного суда", - сказал президент.

КС по требованию представителей оппозиционных партий объявил в четверг не соответствующим основному закону соглашение, подписанное 17 апреля между правительствами Молдавии и РФ о предоставлении кредита на €200 млн. Также суд признал незаконными постановление правительства о начале переговоров с Россией и закон парламента о ратификации кредитного соглашения.

Депутаты от оппозиции заявили в суде, что в нем содержится ряд "сомнительных положений", которые якобы представляют риски для безопасности Молдавии. По их мнению, некоторые пункты "допускают возможность консолидации российской стороной непогашенной задолженности, включая основной долг, проценты по кредиту и проценты по задолженности, касающиеся кредитов молдавских заемщиков в российских банках".

Со своей стороны, Додон считает, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ: в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.

"Опасный прецедент"

КС Молдавии создал опасный прецедент в области международных обязательств республики, отменив кредитное соглашение с Россией, считает Додон.

"А если завтра кто-то… поставит под сомнение Соглашение об ассоциации с ЕС, потому что некоторые пункты этого соглашения противоречат конституции, или соглашение об открытии офиса НАТО, или соглашение, не знаю, с СНГ... не важно <…> КС впервые за годы независимости создал очень опасный прецедент. Это чревато последствиями", - обратил внимание президент.

Конституционный суд не в первый раз оказывается в центре крупного политического скандала. Так, в июне 2019 года коллегия судей в полном составе ушла в отставку, когда оказала поддержку проигравшей выборы и не желающей терять власть Демократической партии Молдовы. Судьи объявили новое правительство нелегитимным, потребовав от президента страны распустить парламент и объявить досрочные выборы. Изучив документы, эксперты Совета Европы по конституционному праву из Венецианской комиссии пришли к выводу, что КС не соблюдал ни свои собственные процедуры, ни принцип равенства сторон в ходе разбирательства. После этого судьи КС отменили свои решения и ушли в отставку.