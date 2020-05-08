Спикер Рады признал непрофессионализм членов президентской команды в парламенте

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков признал некомпетентность членов президентской фракции "Слуга народа" в парламенте, отметив при этом отсутствие "фатальных" ошибок команды главы государства.

"Ошибки есть всегда. Но фатальных ошибок мы не сделали", - сказал он в интервью агентству Укринформ, опубликованному в пятницу.

В то же время, сказал Разумков, ошибки депутатов из "Слуги народа" связаны с "отсутствием и недостаточностью опыта", а также обратил внимание на то, что парламентарии должны нести ответственность за нарушения законов. "Есть ошибки, связанные с недостатком политического опыта, а есть ошибки, за которые надо наказывать в рамках действующего законодательства, поскольку закон должен быть один для всех, независимо от того, ты депутат или человек, который работает на заводе", - отметил спикер.

На просчеты президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, вызванные отсутствием политического и управленческого опыта, слабостью кадровой политики, многократно указывали эксперты и общественность. Следствием серьезных ошибок президента и его команды стал первый серьезный кризис, приведший в апреле к смене правительства и ряду других кадровых ротаций.