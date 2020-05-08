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Зеленский рассчитывает на расширение делегации России на переговорах в Минске

Ранее украинский лидер утвердил расширенный состав делегации в контактной группе

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "очень правильным шагом" расширение украинской делегации на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и заявил, что рассчитывает на аналогичные действия российской стороны.

"Мы действительно, я считаю, сделали очень правильный шаг (речь о расширении делегации - прим. ТАСС), нас поддерживают в этом и Германия, и Франция. Хотелось бы также, чтобы к этому формату присоединилась Россия. Почему - потому что мы хотим, чтобы все было очень быстро, чтобы люди, которые находятся на заседаниях контактной группы, могли принимать решения, чтобы они имели статус, статус государственный", - заявил в пятницу журналистам Зеленский.

Во вторник Зеленский утвердил расширенный состав делегации Украины в контактной группе. Глава делегации и его первый заместитель теперь могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе депутатов Верховной рады, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

Делегацию по-прежнему возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма. В состав, согласно указу, также входят вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель в подгруппе по социально-экономическим вопросам), глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (представитель в подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель в подгруппе по безопасности), глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (представитель в гуманитарной подгруппе).

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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