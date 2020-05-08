Трамп: США заключат новые международные договоренности по контролю над вооружениями

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Вашингтон достигнет новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Об этом американский лидер заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News.

На реплику журналиста о том, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Трамп ответил: "Мы договоримся по поводу нового". Трамп выступил с утверждением, что российская сторона нарушала ДРСМД, что Москва неоднократно отвергала.

Трамп также отметил, что до него "ни один президент [США] не проявлял большей жесткости в отношениях с Россией".