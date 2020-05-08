Трамп полагает, что в попытках отстранить его от власти важную роль сыграл Байден

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп уверен, что в попытках демократов отстранить его от власти активную роль сыграл бывший вице-президент США Джозеф Байден. Действующий глава Белого дома заявил об этом в пятницу в эфире телеканала Fox News .

Говоря о публикации документов, касающихся расследования в США относительно приписываемых ему связей с РФ, Трамп отметил: "Как я понимаю, их будет больше. И там будут вещи, которые важнее чем то, что мы видели". По его словам, указанные материалы будут, в частности, касаться 44-го президента США Барака Обамы и лиц, входивших в его окружение, в том числе Байдена. Он является сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Демократической партии.

По словам Трампа, Байден "также был причастен к этому в значительной степени". "Другие лица из окружения президента Обамы также были в полной мере причастны", - добавил американский лидер. Трамп выразил уверенность в том, что Байден является "слабым кандидатом".

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.