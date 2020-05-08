Reuters: суд США временно заблокировал доступ конгрессменам к материалам доклада Мюллера

ТАСС, 8 мая. Верховный суд США временно заблокировал решение апелляционного суда столичного округа Колумбия, который разрешил конгрессменам-демократам получить доступ к закрытым материалам из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters .

Днем ранее с просьбой временно заблокировать решение в Верховный суд обратилась администрация президента США Дональда Трампа. По данным Reuters, блокировка останется в силе до тех пор, пока суд не примет решение о дальнейших действиях.

Апелляционный суд Вашингтона в марте обязал Минюст предоставить демократам в Конгрессе закрытые сведения из доклада Мюллера. Речь идет о конфиденциальной информации о заседаниях жюри присяжных, которую ранее требовал глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в связи с проводившимся законодателями расследованием в отношении президента страны Дональда Трампа.

Раскрытие такой информации, согласно американским законам, возможно лишь в особых случаях, однако юристы Минюста настаивали на том, что эти исключения не применимы к процессу импичмента президента. Демократы, в свою очередь, отсылали к прецеденту, когда аналогичная информация была раскрыта в ходе расследования в отношении президента Ричарда Никсона.

Иск в суд по этому поводу законодатели подали еще до официального начала процесса импичмента Трампа по обвинению в попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. До этого демократы фокусировали свое внимание на утверждениях о попытках главы Белого дома препятствовать расследованию Мюллера. Именно для подкрепления этих обвинений им и нужны были закрытые материалы доклада.