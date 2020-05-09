В Грузии обеспокоены тем, что Саакашвили будет вмешиваться в дела Тбилиси

"У таких предложений должно быть продолжение о том, как они [украинская сторона] в будущем собираются обеспечить невмешательство Саакашвили во внутренние дела другой страны. Каким образом они будут сдерживать Михаила Саакашвили от того, чтобы он не вмешивался во внутренние дела Грузии. Меня это очень интересует, и мы будем за этим наблюдать", - цитирует пресс-служба правительства Гахарию.

Глава грузинского правительства также вспомнил назначение Саакашвили в 2015 году губернатором Одесской области, отметив, что Грузии пришлось приложить усилия, чтобы после этого нормализовать отношения с Украиной. "После Одессы у нас есть большой опыт того, какие силы мы потратили, чтобы после всей этой непонятной истории вернуть отношения Грузии и Украины в нормальное, стратегическое русло. Я лично участвовал в этом, был в Киеве и проводил встречи", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В пятницу МИД Грузии отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.

Саакашвили в Грузии и на Украине

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В 2015 году украинский президент Петр Порошенко пригласил Саакашвили на Украину. Он предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства после возникшего между ними конфликта. В то время он находился за пределами Украины. В сентябре 2017 года Саакашвили смог вернуться на Украину и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.