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Токио выразил Пекину протест в связи с инцидентом в районе островов Сенкаку

По данным береговой охраны Японии, корабль КНР преследовал японское рыболовецкое судно

ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии выразило протест властям Китая в связи с произошедшим 8 мая инцидентом в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, где, по мнению Токио, корабль береговой охраны КНР вторгся в территориальные воды страны. Об этом в субботу сообщает Японское общественное телевидение.

"Острова Сенкаку являются территорией Японии, поэтому мы считаем недопустимым вторжение в наши территориальные воды, нарушающее суверенитет страны", - приводит телеканал заявление дипведомства.

По данным береговой охраны Японии, в спорном районе корабль КНР также некоторое время преследовал японское рыболовецкое судно.

Спор между Китаем и Японией по поводу принадлежности Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года японское правительство "национализировало" эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе и привело к серьезному ухудшению двусторонних отношений. С тех пор корабли КНР регулярно появляются в районе архипелага и периодически демонстративно заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.

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ЯпонияКитай
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