СМИ: в Афганистане семь человек погибли в ходе протестов из-за распределения продуктов

ТАСС, 9 мая. По меньшей мере четверо протестующих, два сотрудника правоохранительных органов и журналист погибли в столкновениях во время протестной акции в афганской провинции Гор. Как сообщает в субботу телеканал TOLOnews, стычка произошла из-за недовольства граждан несправедливым, как они считают, распределением продовольственной помощи.

По данным телеканала, еще 10 полицейских и минимум девять мирных жителей пострадали.

По информации агентства Reuters, ссылающегося на представителя губернатора провинции, около 300 человек устроили протестую акцию, некоторые попытались проникнуть в резиденцию губернатора. Как утверждает представитель, манифестанты начали стрелять, после чего полиция также открыла огонь.

Из-за пандемии власти страны приняли решение раздавать нуждающимся продовольственные товары. Как заверил первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, никто не будет исключен из списка на раздачу продуктов питания и власти окажут поддержку каждому жителю, терпящему убытки из-за коронавируса.

В Афганистане, по данным телеканала, зарегистрировано более 4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. С начала пандемии в стране умерли 115 инфицированных.