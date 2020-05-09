{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Афганистане семь человек погибли в ходе протестов из-за распределения продуктов

Как передает телеканал TOLOnews, еще 10 полицейских и минимум девять мирных жителей пострадали

ТАСС, 9 мая. По меньшей мере четверо протестующих, два сотрудника правоохранительных органов и журналист погибли в столкновениях во время протестной акции в афганской провинции Гор. Как сообщает в субботу телеканал TOLOnews, стычка произошла из-за недовольства граждан несправедливым, как они считают, распределением продовольственной помощи.

По данным телеканала, еще 10 полицейских и минимум девять мирных жителей пострадали.

По информации агентства Reuters, ссылающегося на представителя губернатора провинции, около 300 человек устроили протестую акцию, некоторые попытались проникнуть в резиденцию губернатора. Как утверждает представитель, манифестанты начали стрелять, после чего полиция также открыла огонь.

Из-за пандемии власти страны приняли решение раздавать нуждающимся продовольственные товары. Как заверил первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, никто не будет исключен из списка на раздачу продуктов питания и власти окажут поддержку каждому жителю, терпящему убытки из-за коронавируса.

В Афганистане, по данным телеканала, зарегистрировано более 4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. С начала пандемии в стране умерли 115 инфицированных.

Теги
Афганистан
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Мадуро поздравил Путина и народ России с Днем Победы
Лидер Венесуэлы добавил, что победа над нацистской Германией продемонстрировала "решимость народа жить в мире, свободном от всех форм имперского господства"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС