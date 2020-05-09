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Пандемия коронавируса нового типа

Полиция ФРГ задержала 30 человек на акции против антиэпидемиологических мер у Бундестага

Всего на участие в демонстрации было заявлено не более 50 человек, но собралось гораздо больше

БЕРЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Полиция Берлина задержала в субботу около 30 человек на демонстрации против антиэпидемиологических мер властей ФРГ у здания Бундестага. Как передает корреспондент ТАСС, полицейские несколько раз просили собравшихся соблюдать дистанцию по отношению друг к другу, но участники акции не отреагировали на их призывы.

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Полиция зафиксировала личности задержанных. Всего на участие в демонстрации в соответствии с правилами, принятыми из-за пандемии берлинскими властями, было заявлено не более 50 человек, однако собралось гораздо больше. На месте правопорядок обеспечивали около 100 полицейских.

Примерно 400 сотрудников правоохранительных органов дежурят у театра "Фольксбюне" (Берлинский народный театр) на площади Розы Люксембург, где проходит еще одна акция против антиэпидемиологических мер. Кроме того, третья демонстрация организована неподалеку от "Фольксбюне" - на площади Александерплац.

Федеральные и региональные власти Германии 6 мая договорились о некотором ослаблении действующих ограничений социальных контактов, но продлили их до 5 июня. Было разрешено встречаться не более, чем двум семьям. В то же время вопрос послабления мер по-прежнему остается в компетенции властей федеральных земель.

 По последним данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии за сутки заразились 1 251 человек, общее число инфицированных достигло 168 551, число летальных исходов возросло на 103, до 7 369. Выздоровели 143 300.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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