В Турции заявили, что 11 человек были ранены в результате взрыва на северо-западе Сирии

АНКАРА, 10 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате взрыва в городе Эль-Баб на северо-западе Сирии. Об этом сообщило в воскресенье Министерство национальной обороны Турции.

"В результате устроенного террористами взрыва в центре Эль-Баба ранения получили не менее 11 мирных жителей", - говорится в коммюнике.

В министерстве возложили ответственность за взрыв на Рабочую партию Курдитсана и "Силы народной самообороны", которые признаны Анкарой террористическими.

Турция создала в 2016 году в результате военной операции под названием "Щит Евфрата" зону безопасности на севере Сирии в треугольнике между пограничными городами Джераблус - Эль-Баб - Аазаз.